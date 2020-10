VITO GALLUFFO NUOVO PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

E’ l’avvocato Vito Galluffo, noto penalista trapanese, il nuovo Presidente dell’ordine degli avvocati di Trapani, subentra all’avv. amministrativista Salvatore ( Toruccio) Ciaravino che nei giorni scorsi aveva presentato una lettera di dimissioni dall’incarico motivato da problemi di salute che gli impedivano di seguire con l’attenzione necessaria la vita dell’Ordine. Oggi la riunione del Consiglio che ha proceduto alla elezione del nuovo Presidente.

L’avv. Galluffo nel corso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine del 2019 era candidato alla Presidenza con una lista contrapposta a quello dell’avv. Ciaravino; pur avendo ottenuto la maggioranza per uno dei soliti giochi di palazzo gli erano venuti a mancare i numeri per la sua elezione.

Li ha trovati Ciaravino che è stato eletto. Oggi la maggioranza, anche a seguito delle dimissioni per motivi di salute di Ciaravino , si è ricomposta e l’avv. Vito Galluffo è stato eletto Presidente.