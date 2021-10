BARRACCO LANCIA UNA PETIZIONE PER LA PROROGA DEL SUPERBONUS

Il movimento cinque stelle oltre al “reddito di cittadinanza” è mobilitato anche in difesa del “superbonus 110%” , altra misura che era stata voluta dal loro movimento. La misura è alla scadenza e, da quanto trapela, sono in atto manovre di alcune forze politiche che fanno parte del governo Draghi di non rinnovarla o comunque di estenderla solo ai condomini.

Da qui l’insorgere dei cinque stelle che la ritengono necessaria : “il Superbonus 110% dicono è una misura di incentivazione economica che punta a rendere più efficiente e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero dai cittadini”.

A Trapani, a difendere il Superbionus110%, si è mosso l’ing. Architetto Alessandro Barracco, consigliere comunale a Erice, che ha promosso una petizione per chiederne la proroga e che in un giorno ha già raccolto oltre duecento cittadini. IL sistema è quello ormai abituale attraverso i sistemi informatici del “change,org”. Barracco, ovviamente, lancia un appello perché siano in molti a firmarlo.

vab