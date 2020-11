Favignana: protesta del comune per l’incomprensibile fermo degli aliscafi e dei traghetti

Il comune di Favignana apre il fronte della polemica contro Liberty Lines, un fronte che rischia di aumentare con l’avvicinarsi della “vera” stagione invernale. La scintilla nella giornata di ieri, con l’annullamento di più corse da e per le isole Egadi, nonostante un mare assolutamente calmo. Della protesta degli abitanti delle isole si fa carico l’amministrazione comunale con il comunicato stampa che pubblichiamo, insieme ad un video amatoriale che la stessa amministrazione ha fatto pervenire ai giornali quale testimonianza delle effettive condizioni meteo. ( a.v.)

“ 𝐈 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐞 𝐄𝐠𝐚𝐝𝐢, oggi, 21 novembre, 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚. Nonostante le condizioni meteomarine, già nella prime ore del mattino, rendevano palese la possibilità di riprendere il servizio pubblico di linea, interrotto per la perturbazione di ieri, 𝐢 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢 𝐞 𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐡𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨. In base alle previsioni meteo molti commercianti avevano peraltro programmato la partenza per Favignana per lo svolgimento del mercato rionale settimanale, nonché per l’approvvigionamento alimentare di Marettimo e Levanzo.

Le compagnie di navigazione hanno giustificato l’interruzione dei collegamenti per la presenza di “risacca” negli approdi isolani: tale motivazione è totalmente destituita di fondamento, come testimoniano i video (se ne allega uno amatoriale realizzato alle ore 07.50) pervenuti da cittadini indignati per l’ennesimo disservizio nei trasporti marittimi, cospicuamente finanziati dalle casse pubbliche regionali e statali.

𝐋’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐞 𝐄𝐠𝐚𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞 a tutte le istituzioni competenti, in primis all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨, verificando, secondo la legge, gli eventuali danni arrecati per i viaggi non effettuati”.