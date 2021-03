CS Santangelo (M5S): “La Colombaia di Trapani tra le opere recuperate grazie ai fondi del Recovery Plan ottenuti dal Governo Conte”

Riceviamo e pubblichiamo: “Tra le grandi opere di recupero culturale che saranno finanziate con i fondi del Recovery Plan ci sarà anche la Colombaia di Trapani. Ad affermarlo è il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

Il Ministero della Cultura ha, infatti, inserito il recupero della fortezza nell’elenco delle opere culturali per il Sud nella proposta inviata al Ministero dell’Economia nell’ambito del Recovery Plan.



Abbiamo sempre sottolineato l’importanza di questi fondi – ha proseguito il senatore – che grazie al lavoro del precedente Governo e dell’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, siamo riusciti ad ottenere dall’Europa. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in questi giorni all’esame del Parlamento, prevede uno stanziamento complessivo di 223 miliardi di euro che potranno essere utilizzati per il rilancio del nostro Paese e del Mezzogiorno, anche tramite il recupero di opere come la Colombaia di Trapani e in generale del nostro patrimonio culturale e per la promozione del turismo, per i quali al momento sono stati previsti 8 miliardi di euro.



Un importante intervento che oltre al recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di uno dei simboli della città di Trapani, assume anche una valenza in termini di promozione turistica e culturale dell’intera Sicilia occidentale, ha concluso il senatore Santangelo”.