Domenica 25 aprile è il 76esimo anniversario della liberazione

Domenica 25 aprile, 76esimo anniversario della liberazione, alle ore 10,00, nel giardinetto attiguo alla Piazza Martiri d’Ungheria, l’ANPI disvelerà la stele che ha voluto realizzare a perenne ricordo della lotta di Liberazione e dei Martiri della Resistenza. Si completa un programma ed una idea che da anni l’ANPI della sezione di Trapani ha messo al primo posto della sua attività, che per mille ostacoli di diverso tipo ne è stata impedita la realizzazione e che finalmente diventa realtà.

A questo progetto siamo stati spinti dalla avvertita necessità che anche nella nostra Città, così come è avvenuto nella maggior parte dei comuni italiani, fosse presente un “Cippo” ad imperitura memoria del grande movimento liberatorio che è stata la Resistenza italiana, alla quale hanno partecipato anche decine di partigiani trapanesi, restituendo al nostro Paese la libertà e la Costituzione.

Causa la situazione pandemica si tratterà di una manifestazione molto semplice e con una partecipazione minima. Purtroppo non potranno essere presenti i nostri iscritti e neanche quei cittadini che vorrebbero idealmente collaborare con il nostro progetto. Anche la nostra delegazione sarà composta da un numero minimo di dirigenti, ai quali si affiancheranno i rappresentanti istituzionali: Comune, Prefettura, autorità militari.

La stampa è invitata a partecipare

Alle 11,30 la delegazione dell’ANPI si recherà in Erice in via Pietro Ermelindo Lungaro, martire delle Fosse Ardeatine, dove esiste una targa marmorea che l’ANPI ha posto sotto l’insegna viaria e che ha rappresentato, dal primo momento della sua rinascita, il luogo scelto dall’ANPI per celebrare il 25 aprile.

Manifestazioni pubbliche per ricordare la data del 25 aprile, come ormai è stato consolidato negli anni si svolgeranno in molti centri della provincia, sempre con la presenza dell’ANPI. Ne diamo notizia con l’allegato programma.

