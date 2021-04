Pantelleria: 2 denunciati per furto di energia elettrica

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno deferito in stato di libertà 2 soggetti, nati e residenti sull’isola, per il reato di furto aggravato.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, inquadrato in una più ampia attività volta alla verifica e al censimento di soggetti detentori armi, i Carabinieri notavano che era stato realizzato, in un’abitazione dove sono residenti 2 fratelli, un allaccio abusivo a rete elettrica sotterranea con manomissione del contatore.

Il furto, tramite allaccio abusivo, secondo personale qualificato appartenente alla società distributrice, risulta essere stato realizzato circa 6 anni prima, causando un danno alla società pari a 15.000 euro.

Per tale motivo i 2 soggetti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Continua senza sosta l’attività di controllo sull’isola di Pantelleria da parte dei Carabinieri che, nonostante mantengano alta l’attenzione sul rispetto, da parte di isolani e non, delle normative anti Covid, non tralasciano il contrasto a quelli che sono i reati più comuni come furti, spaccio di sostanze stupefacenti e illegale detenzione di armi.