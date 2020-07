SALVO PIPARO INAUGURA LA RASSEGNA “VALDERICE ESTATE

Sabato 25 Luglio, alle ore 21.30, ad inaugurare la rassegna del Teatro On. Nino Croce “Valderice Estate 2020 – Emozioni in Sicurezza”, curata dall’agenzia Oddo Management, sarà l’attore Salvo Piparo con il suo “Scordabolario“.

“Lo scordabolario”, uno spettacolo ideato e pensato dallo stesso interprete, rappresenta un modo originale per spolverare antiche parole, più o meno conosciute, per strappare una risata, un ricordo o semplicemente per imparare un po’ della nostra storia. Per l’occasione, “Lo scordabolario” punterà la sua lente d’ingrandimento sugli antichi mestieri, sui mestieranti di una volta. Un capitolo speciale su quello che rimane e su quello che si è perduto; sulle maestranze che in Sicilia si sono sbiadite e su quelle che invece sono state volutamente tramandate.

Ad arricchire lo spettacolo saranno gli strumenti del Maestro polistrumentista Michele Piccione (tamburi a cornice, darbuka, cajon, bouzouki, chitarra battente, cornamusa scozzese, gaita gallega, zampogna a chiave, zampogna a paru).

INGRESSO A TEATRO DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.25.

E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DAL TEATRO E PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLO STESSO. NON SARA’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA QUANDO SI E’ SEDUTI.