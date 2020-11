Trapani, Giornata Nazionale dell’Albero

Da sabato scorso, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, Piazza Vittorio Veneto e l’area verde di Via Clio sono più “verdi” grazie alle iniziative di piantumazione alberi a cura dell’Associazione Erythros, dell’Action Group Ora, Associazione Vergiara e Ares Onlus.“Ringraziamo di cuore – affermano il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Giuseppe La Porta – i componenti delle associazioni che hanno dato il loro fattivo contributo in favore del verde urbano e del miglioramento della sostenibilità della nostra città. Queste iniziative rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione civica tra pubblico e associazionismo. Il nostro è un grazie sincero, concludono il Sindaco e l’Assessore. E’ di gente come loro che la città ha bisogno”.