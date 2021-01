Lutto in casa granata

La famiglia granata si stringe attorno a Nicolò, Antonella e Salvatore Basciano per la prematura ed inaspettata scomparsa dell’amato nonno materno, nonchè suocero del nostro presidente Pietro Basciano.

Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande, profondamente commossi ci uniamo con affetto e discrezione al dolore della famiglia Crifaci, in particolar modo alla signora Anna Maria, persona di rara gentilezza e sensibilità, nel ricordo della persona speciale che è venuta a mancare.

Editore, direttore e redazione porgono le loro condoglianze