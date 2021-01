Condannato a Venezia – arrestato a Trapani: in manette un magrebino

Era destinatario di un ordine di carcerazione per reati inerenti gli stupefacenti, il cittadino straniero tratto in arresto ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.

A carico dell’uomo, un quarantaduenne di origini magrebine, era pronunciata sentenza di condanna dal Tribunale di Venezia nel 2016, poi confermata in appello nel gennaio 2020. Da quel momento si era allontanato dal Capoluogo veneto, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori della Polizia di Stato di Trapani, al termine di accurati accertamenti, lo hanno rintracciato in città.

Così per il pusher, di origini tunisine, sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere, dove dovrà restare per circa un anno.