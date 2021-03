PlasticOnde 2021: una giornata volta alla sensibilizzazione sull’inquinamento del mare e dei litorali

Nell’ottica del rispetto per il mare e considerate le disperate condizioni dei nostri litorali, la Tavola di Mozia dei Fratelli della Costa, in collaborazione con gli enti locali e le più importanti associazioni ambientaliste, visto il grande successo mediatico e di presenze nelle scorse edizioni, ripropongono per domenica 28 marzo PlasticOnde, una giornata volta alla sensibilizzazione sull’inquinamento del mare e dei nostri litorali, riunendosi allo Stagnone di Marsala per poi dirigersi verso la costa, da ripulire da tutto ciò che non appartiene al mare ma che dal mare proviene: l’appuntamento è per le ore 10,00 a Punta Palermo.

Il ritrovarsi sarà vissuto nel pieno rispetto delle normative di legge per le misure anti Covid.

” Lo spirito che anima il nostro sentire il mare e il viverlo nel pieno della sua essenza, al pari della sua più pura esistenza, ci spinge a salvaguardarlo dal tentativo di distruzione che l’uomo sta attuando: noi ci saremo, ancora, insieme agli amici che ci hanno supportato negli anni. – dichiara il presidente di Fratelli della Costa Piero Pellegrino che continua dicendo –

Non è la prima edizione e non sarà l’ultima: ogni anno siamo sempre di più e questo ci regala speranza e voglia di continuare a batterci!”