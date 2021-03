Rinnovato Consiglio direttivo della Camera civile di Trapani

Venerdì 19 marzo, presso i locali del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Camera civile di Trapani, il quale è ora composto dagli Avvocati: Alberto lo Giudice, Mario Serraino Drago, Federica Magaddino, Monica Russo, Daniela Zaccarini, Loredana Mazzarella, Ludovico La Grutta e Vito Bertuglia.

Presidente è stato riconfermato l’Avv. Alberto Lo Giudice; l’Avv. Mario Serraino Drago è il vicepresidente; l’Avv. Federica Magaddino è il segretario e l’Avv. Daniela Zaccarini il nuovo Tesoriere.

Con l’occasione è stato altresì rinnovato il Collegio dei probiviri, del quale faranno parte gli Avvocati Luigi Battaglini, Francesco Di Vita e Vincenzo Orlando.

In occasione della presentazione del nuovo direttivo, il Presidente del COA di Trapani, Avv. Vito Galluffo, ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dall’Associazione forense civilistica nell’attività di promozione culturale del diritto civile, tanto sostanziale quanto processuale, e per avere altresì incentivato la funzione sociale dell’Avvocatura e l’importanza del ruolo professionale dell’Avvocato.

Il nuovo direttivo, intende operare in sinergia con il Consiglio dell’Ordine e proseguire nell’attività di formazione e di aggiornamento professionale che, per gli Avvocati, rappresentano le due fondamentali direttrici per assolvere al dovere sociale di assicurare alla collettività l’insostituibile servizio di tutela dei diritti.