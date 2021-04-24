PROGRAMMA MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE A CURA O CON PARTECIPAZIONE DELL’ANPI

TRAPANI: ORE 10, INAUGURAZIONE DELLA STELE COMMEMORATIVA DELLA RESISTENZA POSTA DALL’ANPI, ALLA PRESENZA DELLA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI TRAPANI, DEL PREFETTO E AUTORITA’ ISTITUZIONALI. OVVIAMENTE PRESENZE AL MINIMO NEL RISPETTO DELLE NORME.
SEMPRE A TRAPANI IL 23 , ANPI E ISTITUTO “SCIASCIA-BUFALINO” ORGANIZZANO IN VIDEO CONFERENZA UN INCONTRO DIBATTITO SUL TEMA: “ 25 APRILE:LIBERTA’ DEMOCRAZIA E COSTITUZIONE” CON UN RICORDO DI PIETRO LUNGARO, MARTIRE DELLE FOSSE ARDEATINE
ERICE : ORE 11,30 DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO ALLA TARGA MARMOREA POSTA NELM 2014 DALL’ANPI CHE RICORDA PIETRO ERMELINDO LUNGARO, MARTIRE DELLE FOSSE ARDEATINE
VALDERICE : DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO DELL’ANPI E DEL COMUNE DAVANTI LA TARGA MARMOREA CHE RICORDA I PARTIGIANI VALDERICINI. PRESENTI IL SINDACO E UNA RAPPRESENTANZA DELL’ANPI
PACECO : ore 9,45 DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, PRESENTI IL SINDACO E LE AUTORITA’ MILITARI E RELIGIOSE LOCALI. PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTI. ALCUNI RAGAZZI DELL’INTERACT LEGGERANNO UNA POESIA DI GIANNI RODARI .
MARSALA : SCOPERTURA TARGA RICORDODI TRE PARTIGIANI MARSALESI IN LARGO SAN GEROLAMO. ESSENDO MARSALA ZONA ROSSA, ALLA MANIFESTAZIONE SARANNO PRESENTI UNICAMENTE IL SINDACO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED IL PRESIDENTE DELLA SEZKIONE ANPI DI MARSALA
CASTELVETRANO: INAUGURAZIONE DELLA TARGA DELL’ANPI ALL’ESTERNIO DEL PALAZZO COMUNALE IN RICORDO DEI PARTIGIANI CASTELVETRANESI, CON DEPOSIZIONE DI CORONE D’ALLORO A CURA DEL COMUNE E DELL’ANPI. SARA’ PRESENTE IL SINDACO E UNA NOSTRA RAPPRESENTANZA
SALEMI: AL MATTINO, PALAZZO COMUNALE COMMEMORAZIONE DELLA LAPIDE DEI PARTIGIANI E DELLE VITTIME DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. POMERIGGIO ORE 16 UNA COMPAGNA DELL’ANPI DEPORRA’ UN FIORE SOTTO LA TARGA DELLA VIA INTITOLATA AL PARTIGIANO VERO FELICE MONTI
FAVIGNANA : GIOVEDI ’22 IL SINDACO INCONTRERA’ GLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA MEDIA FACENDO LORO OMAGGIO DEL LIBRO DI GARD LERNER. DOMENICA 25, ALLE ORE 10, IL VICE SINDACO E UNA DELEGAZIONE DI DIRIGENTI DELLA LOCALE SEZIONE DELL’ANPI DEPORRANNO UNA CORONA
MAZARA DEL VALLO: MANIFESTAZIONE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA LOCALE SEZIONE ANPI, CON LA LETTURA DEI NOMI DEI PARTIGIANI MAZARESI. NEL POMERIGGIO ALLE ORE 16, UNA COMPAGNA DELL’ANPI PORTERA’ UN FIORE NELLE TRE VIE DEDICATE AI PARTIGIANI, TRA CUI VINCENZO PETRALIA ( COMANDANTE PETRALIA), STORICO VICE COMANDANTE DI BARBATO, IL LIBERATORE DI TORINO
ALCAMO: DEPOSIZIONE NEL POMERIGGIO ALLE ORE 16 DI UN FIORE NELLA TARGA DEDICATA AI PARTIGIANI
CAMPOBELLO DI MAZARA: ORE 10 DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO AL MONUMENTO AI CADUTI A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRESENZA DI UNA RAPPRESENTANZA DELL’ANPI
CALATAFIMI: DEPOSIZIONE NEL POMERIGGIO ALLE ORE 16, A CURA DELL’ANPI, DI UN FIORE NELLA TARGA VIARIA CHE RICORDA IL PARTIGIANIO GAETANO DE BLASI, MEDAGLI D’ARGENTO V.M.
CASTELLAMARE DEL GOLFO: ORE 10 DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO AL MONUMENTO AI CADUTI A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRESENZA DI UNA RAPPRESENTANZA DELL’ANPI