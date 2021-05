“MARSALA FUTSAL” CALCIO A CINQUE. IL PLAUSO DEL SINDACO GRILLO E DELL’AMMINISTRAZIONE PER LA CONQUISTA DELL’ACCESSO AI PLAY OFF

“È con enorme piacere che apprendo dell’ottimo piazzamento del Marsala Futsal nel campionato di C1 di Calcio a Cinque, guadagnandosi l’accesso ai play off per la promozione in B nazionale, afferma il Sindaco Massimo Grillo. Lavorare con impegno e passione è fondamentale per ottenere questi risultati, con un valore aggiunto costituito dalla massiccia presenza in squadra di giovani marsalesi.

Un orgoglio per la Città che, ne sono certo, si augura che il sogno continui. Dal canto nostro, al termine di questa impegnativa fase aspettiamo atleti e dirigenti a Palazzo Municipale per tributargli il grazie di tutta la nostra comunità”. Si associano ai complimenti il Vice Sindaco Paolo Ruggieri e l’Assessore allo Sport Michele Gandolfo, che insieme al Sindaco Grillo porgono alla Futsal un grosso “in bocca al lupo” per il prossimo incontro casalingo di Sabato con il San Vito lo Capo.