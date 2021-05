Trapani. Webinar «Aggiornamenti Tributari». Un focus sul “Patent Box”.

Continuano gli eventi informativi a cura del Centro di Competenza Distrettuale, rivolti alle aziende del settore ittico e non solo. Dopo il focus sui crediti deteriorati che ha fornito opportunità e nuove competenze, sabato 29 maggio, alle ore 10.00, su Global Community & Expo (www.globalcommunityexpo.com), la piattaforma collaborativa digitale sui temi della pesca e dell’agroalimentare, si svolgerà il webinar ”Aggiornamenti tributari”. L’incontro sarà moderato da Giovanni Basciano, presidente del Centro di Competenza Distrettuale. Dopo i saluti di Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, un ampio spazio sarà dedicato al regime agevolativo tributario denominato “Patent Box” avvalendosi della partecipazione di Gian Mario Fulco, Partner Studio Tributario e Societario Deloitte STP Srl. Le conclusioni del webinar saranno a cura di Gioacchino Fazio, coordinatore dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo.

Il Patent Box è uno degli strumenti agevolativi di natura fiscale (che si aggiunge al credito d’imposta per ricerca e sviluppo interessato da recenti interventi normativi), che prevede un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.

Nel dettaglio il regime di tassazione agevolata di cui trattasi consiste nell’esclusione dal reddito d’impresa e dal valore della produzione di una componente di proventi attribuibile all’uso di opere dell’ingegno, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e/o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione è prevista la procedura di ruling – obbligatoria o facoltativa a seconda dei casi – che vede il contribuente interessato ad attivare un confronto preventivo con l’Amministrazione Finanziaria, anche al fine di condividere i meccanismi di calcolo dell’agevolazione stessa, a cui segue la stipula di un accordo della durata di cinque anni.

Dopo un excursus sui lineamenti normativi ed i presupposti oggettivi e soggettivi, saranno fornite indicazioni sull’impatto che detta agevolazione potrebbe avere nel settore della trasformazione alimentare. Nel corso dell’evento si farà riferimento ad alcuni case history sull’agevolazione “Patent Box”.

Per seguire l’evento online sarà necessario iscriversi su “Global Community & Expo” all’indirizzo www.globalcommunityexpo.com e quindi seguire il processo di registrazione dalla casella Accedi/Registrati. Dopo la registrazione si potrà seguire la diretta streaming cliccando sull’ evento. Le pagine Facebook, Instagram, Twitter “Global Community & Expo” forniranno aggiornamenti su news, eventi, iniziative, progetti.

Il webinar è organizzato dal Centro di Competenza Distrettuale che si avvarrà della partecipazione del Dott. Gian Mario Fulco, partner dello Studio Tributario e Societario Deloitte STP Srl.

Il Centro di Competenza Distrettuale è il braccio operativo del Distretto Produttivo della Pesca, uno sportello di servizi che fornisce alle aziende strumenti ed elementi conoscitivi per compiere scelte gestionali e organizzative innovative, con l’obiettivo di razionalizzare l’efficienza delle filiere del mare e dell’agroalimentare, attraverso l’applicazione dei principi della Blue Economy.