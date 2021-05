LIBERTY LINES SPA DISCRIMINA ABITANTI ISOLE MINORI

Riceviamo e pubblichiamo: “Mentre nel nostro paese si porta avanti la battaglia contro il digital divide e per rendere l’Italia intera isole comprese più connesso la compagnia Liberty Lines spa in spregio alle convenzioni stipulate decide di penalizzare i residenti delle isole non permettendo loro di poter prenotare online i biglietti per gli aliscafi.

Una scelta scellerata che discrimina i residenti delle nostre isole e che pone ostacoli alla loro mobilità che dovrebbe essere garantita dagli accordi economici tra la compagnava lo stato e la regione sicilia. E urgente un intervento della regione a tutela dei residenti delle isole Egadi e porre fine ad una discriminazione informatica e sociale.

Così in una nota Marco Campagna coordinatore della Provincia di Trapani di Base Riformista.”