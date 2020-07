Giorgia La Commare, esce “40ena” il primo singolo del nuovo progetto discografico con “Musicantiere Toscana”

Arriva su tutte le piattaforme digitali “40ena”, il primo singolo della cantautrice trapanese Giorgia La Commare.

Il brano, parole e musica scritte da Giorgia, è il vincitore del WebContest di Musicantiere Toscana, concorso tenutosi nel mese di luglio. Dopo la vittoria, Giorgia inizia la collaborazione con il suo attuale manager

e produttore Alessandro Di Dio Masa, direttore di Musicantiere Toscana.

Nonostante il titolo, il brano non tratta la situazione causata dal covid-19 e addirittura nel testo non appare nemmeno il titolo (quarantena). 40ena è semplicemente uno sfogo, un flusso di coscienza in un tempo senza tempo.

La giovane cantautrice trapanese afferma sui social: “Nel silenzio della routine ho dovuto affrontare un appuntamento che da tempo rimandavo: il colloquio con la mia coscienza. Mi sono persa tra i mulini della mia mente e li ho anche sfidati pensando fossero giganti, un po’ come Don Chisciotte. 40ena è dolore e speranza, ombra e luce, amore e amore (perché l’amore resta immutato in qualsiasi situazione)”.

Nonostante la giovanissima età, Giorgia vanta già un percorso musicale ricco di esperienze artistiche tra concorsi, partecipazioni a trasmissioni nazionali e palchi in giro per l’Italia.

Dalla mezzanotte del giorno 24 il brano sarà disponibile sui digital stores.