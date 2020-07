SUCCESSO DI FITNESS ON THE BEACH SUL LUNGOMARE DI SAN VITO LO CAPO

Anche nell’estate 2020, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, torna sul lungomare di San Vito Lo Capo l’appuntamento con “Fitness on the Beach”. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Peraino, con la collaborazione dell’ASD Accademia dello Sport Trapani.

Ogni giorno, fino al 30 agosto, a pochi metri dalla spiaggia, insegnanti qualificati, diretti dal professor Francesco Gambicchia, tengono lezioni di antigravity yoga, spinning, group cycling, pilates small tools, bungee dance, zuppardo training.

Un gradimento crescente da parte di turisti, villeggianti e residenti, tanto da far arrivare a tre al giorno, nelle ore pomeridiane, i corsi di fitness, tutti rigorosamente full; comprese alcune lezioni che si svolgono alle 7 del mattino, al risveglio, quando l’atmosfera è particolarmente rilassante.

L’antigravity- un particolare stile di yoga che viene praticato con l’ausilio di speciali “amache” che permettono di “sfidare la gravità”- è sicuramente l’attività che attrae maggiormente, anche i giovanissimi. Ieri pomeriggio ( a questo si riferiscono le immagini) sono state svolte tre lezioni, della durata di circa 45 minuti ciascuna, con 16 postazioni per turno ed un record di partecipanti.

«Squadra che vince non si cambia- dichiara l’assessore al turismo Nino Ciulla-. Anche quest’anno, rispettando le linee guida sanitarie in materia di distanziamento sociale, siamo riusciti a confermare un appuntamento al quale tenevamo particolarmente offrendo, in uno scenario unico come la spiaggia di San Vito Lo Capo, la possibilità di fare sport all’aria aperta, avvalendoci di professionisti qualificati come gli insegnanti dell’Accademia Sport Trapani »

Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale. Una pedana di legno più grande, rispetto allo scorso anno, uno spogliatoio per potersi cambiare e lasciare i propri oggetti personali e lo spazio di almeno un metro tra una postazione e l’altra dove fare ginnastica.

«La gente ha voglia di fare movimento, dopo il periodo di lockdown che ci ha costretti a restare a casa e a fare ginnastica anche a casa- spiega il professore Francesco Gambicchia-. All’aria aperta, in riva al mare, è tutta un’altra cosa, come dimostra la grande partecipazione che abbiamo per ogni lezione».

“Fitness on the beach” proseguirà, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino al 30 agosto. Spazio anche ad altri appuntamenti con gli sport outdoor: dall’1 al 10 agosto si svolgerà il secondo torneo di Beach Soccer sulla spiaggia; il 10 agosto, notte di San Lorenzo, avrà luogo una “pedalata sotto le stelle” con 4 ore di spinning; il 22 agosto è in programma, invece, “Street work out” che, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, verrà svolto in maniera statica.

L’amministrazione comunale crede fortemente che San Vito Lo Capo sia una destinazione turistica ideale per lo svolgimento di sport outdoor, con tutta una serie di attività che si possono svolgere all’aperto, a contatto con la natura, dal mare alla montagna. Anche a settembre e ad ottobre, infatti, è in programma un calendario di eventi: dal 10 al 13 settembre si svolgerà la seconda edizione di “A Tutto Sport”, con centinaia di giovani atleti che si confronteranno in svariate discipline trasformando San Vito Lo Capo in una palestra a cielo aperto; l’11 Ottobre si svolgerà un avvincente Photosafari Subacqueo; dal 15 al 18 ottobre, infine, avrà luogo la seconda edizione dell’Outdoor Fest che prevede arrampicata, mountain bike, parapendio, slackline, trekking, surf e tanti altri sport.