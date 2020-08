Riprendono i corsi accademici nella scuola di danza professionale diretta da Rosy Guaiana

Dal 1 Settembre 2020 sono aperte le iscrizioni per i corsi accademici 2020/2021 presso la Scuola di Danza Professionale – Centro Studi Danza diretta da Rosy Guaiana.

I Corsi saranno a numero chiuso per garantire un lavoro ottimale. La scuola dispone di ampi spazi e di due grandi sale studio, Sala A e Sala B.

Si garantiscono le lezioni in totale sicurezza rispettando le norme vigenti:

-Termoscanner all’ingresso;

-Passaggio obbligatorio per cambio calzature;

-Segna posti a pavimento nelle sale per il distanziamento durante la didattica;

-Lezioni sfalsate per evitare assembramenti e permettere la giusta areazione di tutti gli ambienti;

-Gel disinfettante all’ingresso di ogni ambiente;

-Santificazione di tutti gli ambienti e degli impianti di climatizzazione;

-Sanificazione di sbarre, specchi e pavimentazione quotidiana.

Per info e lezioni prova la segreteria della scuola sarà aperta dal Lunedì al Venerdì

Mattina: dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 20:00