Il Maestro Cimarosa al Chiostro di San Domenico: risate e applausi

A Trapani, lo scorso weekend, è andato in scena al Chiostro di San Domenico il secondo titolo della 72esima stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Il Maestro Cimarosa, un “pasticcio gustoso”tra le migliori produzioni del raffinatissimo compositore Domenico Cimarosa. Melodie limpide, piccole perle di sapienza compositiva e celebrata eleganza di stile. Uno spettacolo dinamico con un solo interprete che dialoga con orchestra e direttore. Sul palco l’ Orchestra del Luglio Musicale Trapanese trasformata nella Cimarosa Barock Orchestra ed il Maestro Sabatino Cimarosa, arrangiatore, compositore, cantante, insomma un vero factotum, il quale assiste all’esecuzione della prova di assestamento prima del concerto e tira fuori nuovi spartiti da sottoporre all’orchestra.



Il pubblico ha gustato diverse pagine del padre dell’opera buffa, accompagnate da una serie di battute e colpi di scena. Risate ed applausi prolungati sono stati il segno di gradimento alla regia ed interpretazione di Marco Filippo Romano, e alla bacchetta energica del M° Lorenzo Orlandi. Originali le scene e i costumi di Danilo Coppola che, con i colori del bianco e del rosa, hanno dato un tocco di garbo e delicatezza all’intero spettacolo. La seconda rappresentazione è prevista per domani martedì 25 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico.



I prossimi appuntamenti:

Giovedì 27 agosto sarà la volta de La Serenata n. 10 in Si bemolle maggiore K 361, nota anche come Gran Partita, opera di Wolfgang Amadeus Mozart considerata profondamente innovativa nel modo di concepire la partitura per strumenti a fiato. Il concerto, con alcuni elementi dell’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese, sarà diretto dal M° Manuela Ranno.

Venerdì 28 agosto e in replica domenica 30 agosto alle 21.00 al Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani sarà la volta di Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini.



Il ciclo dei concerti si concluderà sabato 29 agosto, con la Messa di Requiem in Re min. K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart interpretata da solisti di caratura nazionale e internazionale come Clara Polito, Simona Di Capua, Tatsuya Kashi, Cristian Saitta. Dirige l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese il M° Andrea Certa. Il coro sarà istruito dal M° Fabio Modica.



La 72ª stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese si fregia dei patrocini del Comune di Trapani, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Sicilia – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.

L’Ente Luglio Musicale Trapanese si avvale anche della collaborazione di importanti realtà culturali locali: in particolare il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino”, l’Associazione “Amici della Musica” di Trapani, il Goethe Institut, l’ Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione Trapani.

Main sponsor: l’Atm Spa Trapani, l’azienda di trasporto e mobilità della città.

BIGLIETTI

PER GLI EVENTI AL CHIOSTRO DI SAN DOMENICO

Intero € 10,00

Ridotto [Under 18] € 7,00.



• Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, Trapani, Villa Comunale, Viale Regina Margherita,

tel 0923 29290, dal lunedì al sabato ore 17.30 / 20.00

• Online sul sito www.lugliomusicale.it

NORMA

PLATINUM – Intero € 30,00 | Ridotto* € 20,00

GOLD – Intero € 25,00 | Ridotto* € 15,00

SILVER – Intero € 15,00 | Ridotto* € 10,00

*Under 18

[ Settori a pianta libera ovvero senza file e posti numerati.]

• Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, Trapani, Villa Comunale, Viale Regina Margherita,