La conferenza stampa più inutile di sempre

Doveva essere il gran giorno della presentazione dello staff societario e dell’organigramma del Trapani Calcio. Invece, sui canali social di Gianluca Pellino, va in onda una pseudo intervista del nuovo addetto stampa granata (questione ancora tutta da chiarire) a Pellino stesso.

Tra l’imbarazzo degli utenti in ascolto su Facebook, Gianluca Pellino rimarca le stesse frasi e gli stessi concetti ribaditi più volte nel corso degli ultimi giorni. Dall’ “io ci metto la faccia” fino all’”ostruzionismo dei dipendenti”, la conferenza (se così si può chiamare) è l’ennesimo atto di una società in crisi totale, lontana parente degli anni d’oro in Serie B.

Non sono mancate le critiche nei confronti dell’AssoStampa, fino alle intenzioni di Pellino di investire nel “turismo e nel campo delle risorse energetiche”. Tutto rinviato alle prossime puntate, in attesa di conoscere il futuro granata…



*immagine di proprietà del Trapani Calcio