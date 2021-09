Santangelo (M5S): “Si faccia chiarezza sulla competenza per l’assistenza specialistica degli alunni disabili siciliani”

Riceviamo e pubblichiamo: “Ho presentato un’ulteriore interrogazione al Ministero dell’Istruzione per sollecitare un chiarimento sulla recente disputa tra Comuni e Regione siciliana da una parte e Ministero dall’altra, in merito alla competenza sull’erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili siciliani. Si tratta di un tema molto rilevante che interessa oltre 2.000 operatori, oltre a tutti gli alunni disabili dell’isola che dallo scorso marzo sono stati privati dell’assistenza igienico-sanitaria specialistica” lo afferma il senatore e componente del direttivo del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

“Ad oggi ad essere erogato è esclusivamente il servizio di assistenza di base, fornito dal personale scolastico ATA, che tuttavia, nella maggior parte dei casi non garantisce gli elevati standard qualitativi offerti dal personale di OSA e OSS che finora ha con dedizione assistito gli alunni disabili siciliani. Sto seguendo con molta attenzione questa tematica in stretto e continuo contatto con la Sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia che se ne sta interessando personalmente al fine di ottenere i dovuti e ufficiali chiarimenti dagli uffici ministeriali competenti. Contiamo di ricevere quanto prima una pronuncia definitiva, in modo da accertare a quale livello amministrativo spettano le competenze a fornire questo indispensabile servizio socio-assistenziale” ha concluso Santangelo.