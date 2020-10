Gli “Amici della Musica” di Trapani compiono 70 anni

Settant’anni dalla fondazione portati bene, sull’onda di un successo che nel corso degli anni è stato sempre più in salita.

Gli “Amici della Musica” di Trapani per festeggiare l’anniversario hanno realizzato anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria Covid 19, un programma pomeridiano (ore 18.30) di alto livello che si svolgerà negli spazi della Chiesa Sant’Alberto, in Via Garibaldi, a Trapani.

“Siamo felici per l’anniversario. Tutto ciò ci rende orgogliosi: l’offerta musicale proposta è apprezzata per la sua qualità e la sua varietà” così dichiara Alessandro De Santis – direttore artistico degli Amici della Musica di Trapani.

Si inizia domenica 25 ottobre, alle ore 18.30, con il concerto di Davide Alogna e Costantino Catena, violino e pianoforte. Musiche di Ludwig van Beethoven e Ermanno Wolf-Ferrari.

Martedì 10 novembre sarà la volta di Alessio Pianelli, violoncello solista e l’ Alinde Quartet, una vera e propria esaltazione della musica da camera. Eugenia Ottaviano e Guglielmo Dandolo Marchesi al violino, Erin Kirby alla viola, Moriz Beniamino Kolb al violoncello.

Domenica 29 novembre si esibirà il Tuscan Guitar Duo, il duo chitarristico composto da Chiara Festa e Gabriele Lanini, promettenti talenti.

La prima parte della stagione concertistica si chiuderà domenica 6 dicembre con il Mestizo Saxophone Quartet, primo classificato al Premio Nazionale delle Arti – Sezione Musica da Camera 2018 con Caroline Leigh Halleck al sax soprano, Vered Kreiman al sax contralto, Jaime Mora al sax tenore, Ayala Rolya al sax baritono

Tutti i musicisti tengono regolarmente concerti in stagioni concertistiche in Italia e all’estero, ottenendo sempre il consenso del pubblico e della critica.

La stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Museo di Arte Contemporanea – Centro Culturale Oratorio San Rocco, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani, il Luglio Musicale Trapanese.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI – Sarà possibile acquistare un abbonamento per i 4 concerti al costo di 10,00 euro. Gli abbonamenti potranno essere acquistati: on line sul sito www.amicidellamusicatrapani.it, presso la Libreria del Corso-Trapani dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 oppure presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Non sarà possibile acquistare l’abbonamento dopo il 25 ottobre.

Il costo del biglietto (intero) per ogni concerto è di 7,00 euro. La tariffa ridotta è 5,00 euro. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it oppure presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.