GUAIANA NOMINATO PRESIDENTE PROVINCIALE DELL’ENASC

Il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Giuseppe Guaiana è stato nominato Direttore Provinciale dell’ENASC . Ente Nazionale Di Assistenza Sociale ai Cittadini – , la nomina gli è stata conferita dal Presidente Nazionale Domenico Mamone nel corso di un incontro che si è svolto a Roma presso la Sede Nazionale del Sindacato assistenziale per il quale da tempo Guaina presta la sua attività. L’ ENASC oggi è la quinta organizzazione Sindacale per numeri di iscritti in Italia e conta diverse sedi nella provincia di Trapani.

Come tiene a ricordare nello stesso comunicato Guaiana, oltre ad essere il Presidente del Consiglio Comunale Trapani, è stato eletto nelle file di “Amo Trapani” alle Amministrative del 2018, riportando un grande personale successo elettorale con oltre 1500 preferenze che lo ha reso il candidato più votato tra tutte le liste.

“Ringrazio il Presidente Mamone e tutti i componenti la Direzione Nazionale per la fiducia accordatami nel conferirmi questo importante incarico – ha dichiarato Guaiana – e sono sicuro che darò tutto il mio fattivo contributo di esperienza per il consolidamento e la crescita dell’ENASC in Provincia di Trapani”.