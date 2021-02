Il sindaco Francesco Forgione ricevuto a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci

Il sindaco di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione è stato ricevuto ieri, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il primo cittadino ha riproposto l’esigenza di vaccinazione degli abitanti dell’arcipelago e di tutte le isole minori siciliane prima dell’inizio della stagione turistica, viste le peculiarità che l’insularità determina, anche rispetto ai rischi covid.



«In occasione dell’incontro – ha dichiarato il sindaco Forgione – ho sottoposto all’attenzione del presidente i problemi che la nostra comunità è costretta ad affrontare, dai trasporti alla rete idrica, dalla questione delle strade e della mobilità alla necessità di accelerare i tempi di realizzazione del porto di Favignana e di estensione di quello di Marettimo. Ho colto la disponibilità e la sensibilità del presidente verso i temi al centro del confronto, durante il quale ho anche evidenziato le difficoltà amministrative e la debolezza della struttura comunale, avanzando la richiesta di un sostegno in termini di progettazione per evitare il rischio di perdere le opportunità che arriveranno con i finanziamenti del Recovery Plan».

Il presidente Musumeci ha accolto volentieri l’invito del primo cittadino dell’arcipelago a visitare le Egadi in forma ufficiale in primavera.