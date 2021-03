Sen. Santangelo (M5S): “Velocizzare iter assunzioni nei comuni per rispondere alle pratiche del Superbonus”

Riceviamo e pubblichiamo: “Ho presentato un’interrogazione al Ministro dello sviluppo economico per chiedere di accelerare l’iter di adozione del decreto di riparto di 10 milioni di euro ai comuni per l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato necessario a rispondere ai maggiori adempimenti amministrativi richiesti dal Superbonus 110%” ad affermarlo il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.



Le risorse sono state stanziate con la Legge di bilancio per il 2021. Entro il mese di gennaio molte amministrazioni hanno avanzato l’apposita istanza e ad oggi restano ancora in attesa del decreto attuativo che assegni loro le somme stanziate. “La legge non ha previsto un termine entro il quale adottare il decreto attuativo, ma i dati che emergono dal costante monitoraggio che confermano il grande successo riscosso dal Superbonus, ci impongono di mettere immediatamente a disposizione degli enti territoriali, in larga parte già sotto organico, ulteriore personale in grado di adempiere ai maggiori oneri di gestione connessi all’applicazione di questa rivoluzionaria misura voluta dal MoVimento 5 Stelle.



Le nuove assunzioni saranno finalizzate ad accelerare le pratiche connesse al Superbonus e al momento è limitata al solo 2021, ma il potenziamento della macchina amministrativa passa soprattutto attraverso un piano straordinario di assunzioni con particolare attenzione alle competenze tecniche e specialistiche. Anche in questa direzione dovranno andare gli investimenti previsti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gestire nel migliore dei modi i 209 miliardi del Recovery Fund ottenuti dal Governo Conte” ha concluso il senatore Santangelo.