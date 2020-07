RIPARTE DA LUNEDI’ LA FUNIVIA CHE COLLEGA LA CITTA’ CON ERICE VETTA

Da lunedì Erice vetta torna ad essere collegata con la funivia. Trovati i necessari finanziamenti mediante la decisione del consiglio comune di fornire la necessaria copertura finanziaria alla Funierice, società gestore del servizio, è toccato alla direzione dell’ente accelerare al massimo tutte le procedure anti-covid19, ovviamente obbligatorie. Siglato il documento di valutazione dei rischi, reperiti i dispositivi di protezione individuale per il personale, reclutato il personale stagionale sufficiente a garantire l’orario di apertura al pubblico, sanificate le stazioni e le cabine, si può ripartire.

Sono stati resi noti gli orari: la cabinovia inizierà le sue corse alle ore 14 di ogni lunedì, sino alle 24; dal martedì al venerdì corse dalle ore 09:30 alle ore 24:00; sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 01:00. L’imbarco dei passeggeri nelle cabine sarà ammesso a pieno carico, ma rimane l’obbligo di osservanza del distanziamento nelle stazioni di partenza e arrivo e l’obbligo di indossare le mascherine. Alle persone che non indosseranno le mascherine non sarà consentito in alcun modo l’imbarco in funivia.

