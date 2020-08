Il giornalista Giacomo Di Girolamo alla rassegna “Le nostre storie”

La provincia di Trapani, con le sue tante bellezze paesaggistiche e storiche e le sue contraddizioni sarà al centro del settimo incontro della rassegna letteraria “Le nostre storie”, in programma giovedì 27 agosto, alle ore 18.30, presso il Beach Bar di Marausa Lido.

Maurizio Macaluso converserà con il giornalista Giacomo Di Girolamo, autore di “Gomito di Sicilia”, edito da Laterza.

Di Girolamo racconta un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato. Dal vino Marsala, un tempo il liquore più famoso al mondo e oggi usato per la carne in scatola, all’abusivismo edilizio che si è mangiato tutta la costa. Dal mare dello Stagnone, che ora si sta prosciugando, ai tentativi quasi comici di costruire un monumento a Garibaldi degno della sua impresa. Dalla mafia che non uccide più ai turisti che si fermano in pellegrinaggio di fronte alla stele commemorativa della strage di Capaci. E ancora, dagli alberi di melograno, che si sostituiscono alle viti cambiando paesaggio e abitudini, ai ragazzini in fuga dall’Africa che riempiono le piazze con i loro giochi.

Perché la Sicilia è una sorgente inesauribile di storie che non ci si stanca mai di ascoltare.

Un appuntamento, quello con Di Girolamo, in linea con gli obiettivi della rassegna letteraria, promossa dall’associazione “Misiliscemi”, finalizzata alla promozione degli autori e delle storie del territorio trapanese.

L’ingresso è libero.