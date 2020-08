Marsala, costituito nuovo comitato di Azione Civile

Azione Civile e il suo fondatore e presidente Antonio Ingroia, ex pm e oggi avvocato antimafia, comunicano che si è formalmente costituito il comitato cittadino di Azione Civile di Marsala. Referenti e portavoce sono l’avvocato Peppino Basile e l’architetto Enzo Campisi. Il nuovo comitato cittadino si impegna a dare il proprio contributo di idee e di impegno per il cambiamento della politica anche in vista delle prossime elezioni amministrative di Marsala. In quest’ottica nelle scorse settimane sono stati già portati avanti incontri con cittadini ed esponenti di altri movimenti politici, come il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale Aldo Rodriquez, per costruire dialoghi e luoghi di confronto in vista delle prossime elezioni amministrative.

In quest’estate segnata dall’emergenza sanitaria e dall’incertezza per il futuro nuovi comitati locali di Azione Civile stanno sorgendo in varie regioni, Marsala si aggiunge oggi formalmente all’elenco. È la dimostrazione che è sentita una forte esigenza di politica attiva, di una buona politica che guardi all’interesse dei cittadini e non ai giochi dei Palazzi. In questo percorso, in cui sono protagonisti dal basso i territori e le persone che s’impegnano per costruire un avvenire e una politica migliori, la costituzione del comitato cittadino di Marsala è un nuovo importante passo nella battaglia per una politica nuova e partecipata per costruire dal basso e in modo davvero orizzontale il progetto del Terzo Polo Costituzionale e Popolare. Un fronte politico che guardi al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini. Contro ogni forma di mafia e corruzione, per un’Italia più libera e sovrana, finalmente più Giusta e che sappia coniugare Sviluppo, Diritti, Lavoro, Libertà, Progresso e Legalità.

Per una vera alternativa politica alla Destra Nazionalista e al Polo della Conservazione Europeista!

Azione Civile e il presidente Antonio Ingroia