Un contributo di 10mila € per l’acquisto di libri della Biblioteca Fardelliana

La Biblioteca Fardelliana risulta inserita nell’elenco delle biblioteche beneficiarie di un contributo di Euro 10.001,90 da parte del MIBACT, ai sensi del D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 concernente il riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali finalizzato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.Il contributo verrà interamente utilizzato per l’acquisto di libri al fine di incrementare il patrimonio librario della Fardelliana.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Rosalia D’Alì, nell’esprimere la propria soddisfazione per la concessione del contributo, sottolinea che la Fardelliana nell’ultimo biennio si è andata sempre più affermando come punto cardine della promozione culturale e della crescita sociale nel nostro territorio attraverso la programmazione di una serie di iniziative volte innanzitutto ad incentivare la lettura – anche tra i più piccoli, con Nati per leggere – sia attraverso l’organizzazione di eventi come la Rassegna Letteraria “Trapanincontra. Itinerari e libri” con protagonisti alcuni tra i più affermati scrittori e giornalisti del panorama culturale italiano.E’ un percorso virtuoso che ha già raggiunto un prestigioso traguardo: la qualifica di “Città che legge” conferita alla Città di Trapani dal Ministero per i Beni Culturali.Quest’ultimo contributo concesso dal Ministero si pone, dunque, come