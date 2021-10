BUSETO PALIZZOLO: L’AUTOBUS PRENDE FUOCO. MOMENTI DRAMMATICI, MA NESSUN FERITO

Sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio di oggi, l’autobus dell’Ast che fa servizio da Trapani a Castellamare del Golfo quell’ora pieno soprattutto di studenti; arrivato nella zona di Piano Neve il pulmanha preso improvvisamente fuoco al motore coinvolgendo tutto il mezzo. Momenti di panico perché le porte inizialmente non si aprivano, poi sono state aperte manualmente e hanno permesso a tutti i passeggeri a mettersi in salvo mentre l’autobus ha continuato a bruciare. Per spegnerlo sono arrivato sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Buseto.

* Foto di Stefania Bica