AICS di Trapani organizza la XXVII edizione de “IL PRESEPE RURALE”

Il Settore Cultura del Comitato Provinciale AICS di Trapani, anche quest’anno ha indetto ed organizzato la XXVII edizione de “IL PRESEPE RURALE”. Il concorso è diviso nelle seguenti sezioni, e precisamente:

Associazioni ed Enti;

Scuole di ogni ordine e grado;

Chiese e Comunità religiose;

Famiglie – piccoli presepi;

Famiglie – grandi presepi;

Famiglie – presepi meccanici.

I Presepi a concorso possono essere realizzati con materiali tradizionali o secondo le moderne tecnologie o con forme nuove di sperimentazione.

Sono ammessi anche Presepi portatili o mini Presepi.

Verranno premiati i primi tre lavori classificati di ogni sezione.

Le schede di partecipazione (si possono scaricare dal sito www.aicstrapani.it) potranno essere presentate o inviate entro e non oltre il 22 Dicembre p.v. presso la sede del Comitato AICS sita in Via Livio Bassi, 201 Trapani.