GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Riceviamo e pubblichiamo: Una campagna di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza del numero 1522 istituito dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per chiedere aiuto in caso di violenza. L’iniziativa è di Cgil, Cisl e Uil Trapani Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra come ogni anno il 25 Novembre.

“La pandemia che ha tristemente segnato quest’anno – affermano le responsabili pari opportunità Antonella Granello, Delia Altavilla e Antonella Parisi – ha sicuramente inciso negativamente sulle persone che vivono in contesti familiari difficili, inasprendo i casi di violenza domestica e di genere. Per questo abbiamo voluto rispondere con un segnale forte”.

Nel dettaglio, l’iniziativa consiste nella diffusione di una locandina da parte delle tre sigle sindacali, con il patrocinio della Prefettura di Trapani, utile per portare a conoscenza di donne e di uomini del numero gratuito 1522, un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, attivo 24 ore su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Le locandine saranno affisse, oltre che negli uffici di Cgil, Cisl e Uil, in tutte quelle attività commerciali e nelle sedi dei servizi sociali del territorio che vorranno aderire all’iniziativa.