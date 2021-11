Cgil, Cisl e Uil celebrano la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Uno striscione contro la violenza nelle sedi sindacali di Trapani e un ciclo di seminari

Uno striscione con su scritto “Contro ogni forma di violenza” sarà esposto a partire da domani nelle sedi di Trapani di Cgil, Cisl e Uil in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le tre sigle sindacali hanno poi programmato un ciclo di tre seminari online che avrà come tema conduttore “Ripartiamo dal lavoro delle donne”.

I webinar si svolgeranno tra dicembre e marzo con la partecipazione di professioniste e professionisti di vari settori e avranno rispettivamente i seguenti titoli: “L’insostenibile peso della violenza”; “Donne e lavoro: facciamo il punto”; “#RipartiamoDalLavoroDelleDonne”.

“Come ogni anno – affermano la segretaria generale Cgil Trapani Liria Canzoneri e le responsabili per le Pari opportunità Cisl e Uil Trapani Delia Altavilla e Antonella Parisi – ci accingiamo a celebrare una giornata importante poiché utile a far crescere in tutte le persone la consapevolezza di un argomento tanto importante, qual è il contrasto alla violenza di genere, e in particolare a quella perpetrata ai danni delle donne. Attraverso le nostre iniziative vogliamo contribuire fattivamente a diffondere la cultura del rispetto di tutte le persone e la cultura del lavoro che rende le persone libere di autodeterminarsi e di affrancarsi da situazioni che mettono in pericolo la sicurezza personale. Proprio come facciamo riferimento nei titoli dei nostri seminari partire dal lavoro è indispensabile per liberarsi dal peso delle violenze”.