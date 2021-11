IL TRAPANESE DOMENICO GRECO NUOVO PRESIDENTE DEI DIABETOLOGI SICILIANI

E’ il trapanese dott. Domenico “Mimmo” Greco, il nuovo presidente della sezione siciliana dell’Associazione dei Medici Diabetologi. L’elezione al termine del congresso regionale dell’associazione che si è svolto a Palermo nei locali dell’Astoria Palace e al quale hanno partecipato i maggiori esperti della materia siciliani. Il prestigioso incarico durerà per un biennio e cioè sino al prossimo congresso regionale. Il dott. Greco è specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, dirigente medico presso l’Asp di Trapani; in particolare presta servizio presso l’Unità Operativa complessa di Diabetologia e Malattie del Ricambio dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Ha anche, nel òpassato, prestato attività quale assistente in formazione presso la scuola di specializzazione in “Endocrinologia e Malattie del Ricambio” della Cattedra di Endocrinologia – al Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo.

Nel suo curriculum decine di pubblicazioni scientifiche che lo hanno reso noto anche al difuori del territorio siciliano. Grande soddisfazione nell’ambiente medico per questo incarico al dott. Domenico Greco perché “rende onore non solo alla sua persona ma anche a tutta la sanità pubblica trapanese”.

“Spero – ha commentato il neo presidente della AMD – di portare un contributo positivo alla crescita della Diabetologia Siciliana e di continuare a tenere alto il buon nome della provincia di Trapani in questo campo».