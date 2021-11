Vaccinazioni anti Covid- 19 per i minori delle strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa sociale Badia Grande

Dopo gli adulti, beneficiari dei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione gestiti dalla cooperativa sociale Badia Grande, questa mattina sono stati vaccinati contro il Covid -19 anche i minori stranieri non accompagnati ospiti delle strutture di II livello “Arcobaleno” “Cielo Azzurro” e “Mongolfiera” di Bonagia- Valderice.

Personale dell’Usca dell’Asp di Trapani, in collaborazione con il progetto europeo I CARE, si è recato con l’unità mobile attrezzata presso la frazione valdericina per somministrare a 17 ragazzi , di età compresa tra i 15 e i17 anni , la prima dose di vaccino pfizer. I giovani migranti sono stati adeguatamente informati sull’importanza del vaccino per contrastare la diffusione del virus Sars Cov2 e, dopo il consenso da parte dei rispettivi tutori, oggi si sono sottoposti a vaccinazione. Sul posto anche i mediatori culturali che hanno tradotto nelle varie lingue parlate nei paesi di provenienza, le informazioni e le indicazioni di medici e infermieri prima di eseguire la somministrazione del siero. Presente anche la Coordinatrice di Area MSNA della Cooperativa sociale Badia Grande, Francesca Strippoli.

“Stiamo continuando- ha detto-, in collaborazione con il progetto I Care, la campagna vaccinale per i nostri beneficiari, prima con gli adulti dei progetti SAI e adesso con i minori. I ragazzi hanno ricevuto, con l’ausilio dei mediatori di lingua, l’informativa sul vaccino congiuntamente ai loro tutori che hanno dato l’autorizzazione, trattandosi di minorenni, alla somministrazione del siero. Si tratta, dunque, di un gesto consapevole, per il loro bene ed il bene delle persone con cui vengono a contatto, che i nostri ragazzi hanno deciso di fare oggi.

Come sempre la cooperativa sociale Badia Grande ha a cuore la salute dei propri beneficiari, specialmente in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo, e ringrazia l’Asp di Trapani per la fattiva collaborazione”.