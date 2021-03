“SOGGETTO GIURIDICO” HA POTERE DI RAPPRESENTANZA, LO CONFERMA LA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

Il sindacato “ Soggetto giuridico” in caso di vertenza è titolato ad avviare le procedure di conciliazione e di raffreddamento, nonché proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori. Ad affermarlo è il Presidente Nazionale della Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Per il sindacato una vittoria utile anche per il futuro della sua attività che ne stabilisce i suo diritti di svolgere nella piena titolarietà attività sindacale. Era stata la società “Econord” che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di Custonaci a contestare tali diritti, in risposta all’attivazione delle procedure di raffreddamento per una vertenza aperta dal sindacato in quel comune. Da Varese, sede della società, era arrivata una nota trasmessa,anche al Prefetto di Trapani, nella quale si disconosceva il ruolo del sindacato “ non essendo firmatario del Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende e società esercenti servizi ambientali”. E aggiungeva: “ Invocare lo stato di agitazione appare fuori luogo”.

A mettere ordine alle regole ci pensava l’organismo ministeriale preposto che, a firma del presidente, scriveva “……. Richiamando quanto già espresso con delibera di carattere generale….ovvero che ai fini dell’esperimenti della procedura NON assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione da parte dell’Organizzazione Sindacale richiedente del contratto collettivo nazionale di lavoro alla categoria di riferimento”. Insomma il sindacato ha tutti i titoli per operare nell’interesse dei lavoratori.

La giornata positiva per “Soggetto Giuridico” si completa con la decisione dell’assemblea regionale siciliana di approvare in sede di bilancio di un articolo che autorizza un contributo straordinario per l’Istituto “ Giovanni XXIII” di Marsala che permetterà di pagare un sostanzioso acconto ai dipendenti che da molti mesi sono senza stipendio. Per il sindacato un’altra vittoria di una battaglia condotta, dicono, in solitudine.

A.V.