Flag Trapanese: pubblicati due avvisi per l’attuazione del Piano di azione locale

Il Flag Trapanese ha proceduto a pubblicare due avvisi pubblici volti ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che avranno il compito di supportare la Fondazione Torri e tonnare del litorale Trapanese nelle attività di attuazione del Piano di azione locale.



Gli avvisi pubblicati riguardano nello specifico:

1) Affidamento dei servizi per l’attuazione dell’Azione di ingegnerizzazione degli itinerari turistici locali del gusto.

L’azione persegue la finalità di supportare le attività di ingegnerizzazione degli itinerari locali del gusto al fine di dotare l’area di riferimento del FLAG di circuiti volti alla valorizzazione del territorio, tramite la messa a sistema delle bellezze del patrimonio artistico-culturale con le eccellenze enogastronomiche locali.

Con il presente avviso il Flag Trapanese intende acquisire i seguenti lotti di servizi:

Lotto 1) Implementazione della piattaforma online, tramite la realizzazione di nuovi servizi online diretti a promuovere e rendere maggiormente accessibili al visitatore le principali attrattività turistiche del territorio Trapanese, rendendoli altresì disponibili per la loro prenotazione e successiva fruizione.

L’importo del servizio è determinato in Euro 22.100,00 IVA inclusa.



Lotto 2) Animazione territoriale e creazione dei pacchetti turistici per tutto il territorio del FLAG, al fine di dotare l’area di riferimento di circuiti volti alla valorizzazione del territorio tramite la messa a sistema delle bellezze del patrimonio artistico-culturale con le eccellenze enogastronomiche locali.



L’importo del servizio è determinato in Euro 33.800,00 IVA inclusa.

Entrambe le attività relative ai lotti indicati dovranno concludersi entro il 30/09/2021 (salvo proroga).

Per maggiori dettagli e per scaricare la documentazione relativa, si rimanda al sito web del Flag Trapanese:

https://www.flagtrapanese.it/2021/04/23/itinerari-del-gusto/

2) Affidamento del servizio di supporto per la fruizione di eventi formativi rivolti ai pescatori.

Il supporto alla Fondazione da parte del soggetto selezionato dovrà essere erogata con riferimento alle attività di organizzazione ed erogazione di:

Nr. 4 Road Show itineranti presso le marinerie del Flag, volti a presentare i contenuti dei percorsi formativi rivolti agli operatori della pesca.

Ciclo di Seminari informativi, per complessive nr. 12 giornate, da fruire online e che avranno ad oggetto le tematiche del settore della pesca e della blue economy:

1) Il funzionamento dei servizi di vendita a domicilio del pescato;

2) Le possibilità di diversificazione delle attività di pesca: Pescaturismo, Ittiturismo ed acquacoltura;

3) La creazione di Gruppi Locali di Acquisto collettivo di pesce delle famiglie;

4) La funzione dei Marchi Collettivi: Il Marchio Mare nostro – Pescato delle marinerie locali;

5) Ruolo delle procedure di tracciabilità per il conferimento di nuovo valore al pescato;

6) Le specie ittiche ed il loro valore commerciale;

7) Aree Marine protette e possibilità di sviluppo della pesca;

8) Gestione del distanziamento a bordo. Normative da rispettare;

9) Normative che disciplinano la vendita diretta del pescato;

10) Indicazioni per la programmazione 2021-2027: Valorizzazione, sostenibilità, tutela del Mare e Blu economy;

Il servizio avrà durata non inferiore a 4 mesi e dovrà concludersi non oltre il 31/10/2021. L’importo del servizio è determinato in Euro 44.557,38.

Per maggiori dettagli e per scaricare la documentazione relativa, si rimanda al sito web del Flag Trapanese:

https://www.flagtrapanese.it/2021/04/23/servizi-supporto-formazione-pescatori/

Gli incarichi, oggetto delle manifestazioni di interesse sopra indicate, dovranno essere espletati da parte di gruppi di lavoro composti da professionisti con requisiti in linea con quanto indicato dai singoli capitolati di appalto, pubblicati unitamente agli avvisi; in particolare per il supporto alle attività di formazione, il soggetto candidato dovrà essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco degli Enti di Formazione accreditati presso la Regione Siciliana.

Gli operatori economici interessati a partecipare potranno far pervenire le istanze di partecipazione, secondo le indicazioni fornite dai singoli avvisi pubblicati, sino alle ore 13.00 del 6 Maggio 2021 esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: gactrapani@pec.it.

Eventuali richieste di chiarimento, in riferimento ad entrambi gli avvisi, possono essere inoltrate sino al quinto giorno antecedente la scadenza, all’indirizzo direzione@flagtrapanese.it.