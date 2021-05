Buseto, scontro tra due auto: perde la vita un uomo

Incidente mortale ieri sera attorno alle 19:00 sulla ss187 al km 22+500 sullo svincolo per buseto Palizzolo. A perdere la vita un uomo che con la moglie si stava recando al centro vaccinale. La coppia stava viaggiando a bordo di una yaris quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un’altra auto.

Entrambi sono stati trasportato d’urgenza in ospedale dai medici del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale di Castellammare