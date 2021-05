RIPARATO IL DANNO ALLA CONDOTTA IDRICA IN VIA TRAPANI PRESTO TORNERÀ L’ACQUA NEL VERSANTE NORD

Dopo un intenso e incessante lavoro è stato riparato il danno che un’Impresa incaricata da Società elettrica, con scavi in corso in via Trapani, ha causato alla rete idrica passante per la Statale 115, in prossimità di contrada Dammusello.

L’Assessore Giuseppe D’Alessandro e i tecnici comunali, oltre ad acquisire elementi per accertare le responsabilità dell’accaduto, fin dal primo minuto hanno monitorato la situazione che non era semplice da risolvere.

L’intervento di riparazione che, ovviamente, ha comportato la momentanea sospensione dell’erogazione idrica, è stato reso ancor più complicato per l’acqua che si era accumulata nel punto della rottura.

L’erogazione idrica nel versante nord tornerà alla normalità, salvo ulteriori imprevisti, già nelle prossime ore.