San Vito presenta la prima edizione del Festival del Cinema Italiano

È stata presentata alla Casa del Cinema di Roma la prima edizione del Festival del cinema italiano, che si terrà dal 29 settembre al 3 ottobre a San Vito Lo Capo (TP).

A svelare il programma il regista Paolo Genovese, direttore artistico dell’evento, insieme all’attrice Michela Andreozzi, durante la conferenza stampa coordinata dall’autore televisivo Gian Maria Tavanti. Al tavolo anche gli organizzatori, Antonio Voltolina per A&D Comunicazione e Domitilla Senni di MedReact, che ha curato la sezione Ambiente che prevede dibattiti e documentari in concorso. Un saluto e un in bocca al lupo è arrivato via Skype da Marcello Foti, direttore ammnistrativo del Centro sperimentale di cinematografia capitolino. Presidente onorario del Festival è Fabrizio Del Noce, Madrina dell’evento è Agata Alonzo, volto noto degli appassionati che seguono le trattative del calciomercato attraverso le news di Sportitalia.

Il programma prevede in concorso sette film, otto cortometraggi e quattro documentari.

La Giuria, composta da Massimiliano Bruno, Presidente, Michela Andreozzi, Matilde Gioli, Edoardo Leo, Rolando Ravello e Paolo Kessisoglu, premierà le opere e assegnerà le “Stelle d’argento al cinema italiano” al:

Miglior film – Migliore opera prima – Miglior documentario – Miglior cortometraggio

Migliore attore protagonista – Migliore attore non protagonista – Migliore attrice protagonista

Migliore attrice non protagonista – Premio personaggio dell’anno – Premio del pubblico

La Giuria per i documentari, composta da Stefano Amadio, Arianna Finos, Annamaria Piacentini, assegnerà la “Stella d’argento” al miglior documentario.

Durante la cerimonia di chiusura di sabato 3 ottobre verranno assegnati il Premio Vittorio Gassman e il Premio Franca Valeri.

L’appuntamento si avvale del patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia, Comune di San Vito Lo Capo, Centro Sperimentale di Cinematografia, Riserva Naturale dello Zingaro; il sostegno di Mibact e del Comune di San Vito Lo Capo.

La produzione dell’edizione 2020 da Nexthing Entertainment. Tra gli sponsor della manifestazione: Eni, Buy Buy Sicily, Fourghetti, Sacchi Gioielli, Edil Impianti, Gallery Mood, Villaggio Cala Mancina, Capellimania Maria Avaro, Wmesh tra i media partners: Sky Cinema, Leblon Communication, Rai Radio Live, Smile Vision e Coming Soon.

Il programma del Festival prevede le seguenti proiezionidi film in concorso:

29/09 – PADRENOSTRO, regia di Claudio Noce

30/09 – SEMINA IL VENTO, regia di Danilo Caputo

IL REGNO, regia di Francesco Fanuele

01/10 – GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI, regia di Giorgia Farina

LA VACANZA, regia di Enrico Iannaccone

02/10 – NON ODIARE, regia di Mauro Mancini

PARADISE, UNA NUOVA VITA, regia di Davide Del Degan

e cortometraggi in concorso:

30/09 – IL RICORDO DI DOMANI, regia di Davide Petrosino

U’SARCINALE, regia di Ernesto Censori

01/10 – UNA COSA MIA, regia di Giovanni Dota

IL NOSTRO TEMPO, regia di Veronica Spedicati

02/10 – UNA SIGNORA CON SESAMO, regia di Giuseppe Moschella

I CATCH YOU, regia di Lorenzo Mannino

La sezione dedicata ai temi ambientali è curata da MedReAct. Prevede la proiezione di documentari in concorso, seguita da dibattiti condotti da scienziati ed esperti.

30/09 – LA LUNGA ROTTA , regia di Roberto Lo Monaco

GLI OCEANI SERBATOIO DI VITA E OSSIGENO PER IL PIANETA, ne parleranno Carlo Cerrano, Domitilla Senni, Federico Gelmi e Roberto Lo Monaco

01/10 – THE CLIMATE LIMBO , di Elena Brunello, regia di Paolo Caselli e Francesco Ferri

LE CAUSE E GLI EFFETTI DEL CLIMA CHE CAMBIA, ne parleranno Domenico Gaudioso, Giuseppe Onufrio ed Elena Brunello

02/10 – SOYALISM , regia di Stefano Liberti ed Enrico Parenti

SIAMO PRONTI PER LA TRANSIZIONE AGROECOLOGICA?, ne parleranno Luca Colombo, Giovanni Dara Guccione ed Enrico Parenti

03/10 – TRA IL MARE E LA TERRA , regia di Marco Spinelli

IL CINEMA E LA CULTURA A SOSTEGNO DELL’AMBIENTE, cinema per l’ambiente, un impegno concreto

I convegni sul cinema si svolgeranno nei giorni:

30/09 – IL MIO ALBERTONE, a cent’anni dalla nascita, c’è un po’ di Sordi in ognuno di noi

01/10 – COVID: E SE FOSSE UN’OPPORTUNITÀ?, manuale per un cinema più forte nella pandemia

02/10 – TUTTO FILM E BOTTEGA, il cinema italiano dall’artigianato all’industria