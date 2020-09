Paceco, interventi straordinari di derattizzazione

Sarà effettuato martedì 29 settembre, a Paceco, il primo di tre interventi straordinari di derattizzazione, sollecitati dall’Amministrazione comunale per fronteggiare la presenza di topi nel territorio; gli altri due passaggi sono stati programmati per i prossimi 22 ottobre e 5 novembre, in aggiunta alla derattizzazione che interesserà l’intero territorio comunale il prossimo 8 ottobre, già prevista nel calendario avviato lo scorso aprile tra disinfestazioni, deblattizzazioni e derattizzazioni.

“Considerate le richieste di intervento da parte della cittadinanza, a causa dell’avvistamento di topi in diverse zone cittadine nonostante quattro passaggi eseguiti nei mesi scorsi – spiega l’assessore all’Igiene e Sanità, Federica Gallo – abbiamo sollecitato l’Agesp ad effettuare ulteriori passaggi di derattizzazione, con maggiore incisività nelle zone segnalate e in prossimità delle scuole”.

Si tratta, in particolare, di luoghi come Vico Laudicina, Via Macello, Via Mario Rapisardi, la Via Scuderi a Dattilo e la Piazza di Nubia, oltre i perimetri degli istituti scolastici di Paceco e Nubia (Scuola Elementare Giovanni XXIII, Asilo Nido di Via Regina Margherita, Scuola Media Pacelli, Scuole dell’Infanzia di Via Crispi, Via Fardella, Via Trento, e di Nubia in Via Platamone).

Ulteriori presenze di topi possono essere eventualmente segnalate all’Ufficio Tecnico del Comune, telefonando al numero 0923 1929504.