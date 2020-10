CAUSA COVID 19 CHIUSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Neanche il tribunale di Trapani sfugge all’epidemia del Covid19. Questa mattina, infatti, il Presidente del tribunale ha disposto la chiusura totale del palazzo di giustizia di via XXX Gennaio al quale non si può accedere, con sospensione di tutte le udienze.



Dalle prime notizie, che attendono conferma, sembra che stamani il dipendente comunale distaccato al tribunale con compiti di portiere, abbia chiamato facendo sapere di avere chiari sintomi del Covid19 e, conseguentemente, di non potere recarsi in ufficio. E’ così scattato l’allarme con la disposizione immediata del Presidente del Tribunale di chiusura del tribunale e sospensione delle udienze; intanto per la sola giornata di oggi, ma potrebbe non essere la sola dovendosi, eventualmente, provvedere ad una sanificazione totale del palazzo.

Per la cronaca, si accresce il numero dei dipendenti comunali non risparmiati dal covid 19, che ormai hanno abbondantemente superato la decina.