122 Ricami Art Boutique: a Trapani i laboratori creativi per celebrare il Thanksgiving

Sabato 27 novembre e domenica 28 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, è tempo di laboratori per celebrare il Thanksgiving: un’esperienza creativa dedicata ai bimbi dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 9 anni, per far scoprire e vivere le tradizioni americane della Festa del Giorno del Ringraziamento. Un pomeriggio colorato all’insegna dell’arte gustando una fantastica crostata di zucca. I laboratori creativi saranno tenuti da Sabrina Troiano.

Concepita come una piccola galleria, 122 Ricami è anche un Art Boutique, ubicata nel centro storico di Trapani, in corso Vittorio Emanuele 122. È un luogo fatto di quadri, oggetti d’arte e di design dalle tendenze artistiche più innovative e significative che potranno essere acquistate dagli appassionati.

Per prenotazioni al numero 320 2408333.