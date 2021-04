Premio Scuola Digitale della provincia di Trapani. Giovedì l’evento finale in diretta streaming

Hanno studiato nuovi metodi di apprendimento. Hanno saputo integrare le innovazioni digitali alla didattica. Ora le scuole della provincia di Trapani, del primo e del secondo ciclo, si sfideranno nella competizione del Premio Scuola Digitale. La finale in un evento in streaming giovedì 29 Aprile, a partire dalle 9.

Il Premio Scuola Digitale 2021 è un progetto del Ministero dell’Istruzione e organizzato dal Liceo “Pascasino” di Marsala, scuola polo del Psd.

L’evento finale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liceopascasinomarsala ) e sul canale Youtube del Liceo “Pascasino” in due diversi momenti.

Questo il link per la finale delle scuole del Primo Ciclo: https://youtu.be/OO71vP1nqW8

Questo, invece, il link per seguire la finale delle scuole del Secondo Ciclo: https://youtu.be/wKrR8aGGEik

Alla finale le scuole presenteranno i progetti realizzati, con un video e un “pitch”. Ci saranno anche ospiti d’eccezione e performance artistiche: il cantante e compositore Giovanni Gulino, Giorgio Pennisi, Creature Technical Director (VFX Artist), l’Orchestra Sherazade.

“Abbiamo voluto organizzare un evento finale che, nonostante la modalità a distanza, non rinunciasse alle performance artistiche. La centralità dell’innovazione digitale e delle buone pratiche didattiche contraddistinguono il Premio in provincia di Trapani. La scuola ha vissuto, e sta ancora vivendo, momenti difficili, legati alla pandemia, ma gli istituti della provincia di Trapani hanno dimostrato molta vitalità e resilienza. Sono state capaci di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. E questo ci dà speranza per il futuro”, dichiara Anna Maria Angileri, dirigente scolastico del Liceo “Pascasino” di Marsala, istituto organizzatore del Psd.

Sei scuole del Primo Ciclo e sei del Secondo Ciclo arrivate alla finale provinciale esporranno i progetti che saranno valutati dalla giuria tecnica.

Le scuole ammesse alla finale della fase provinciale di Trapani per il Primo Ciclo sono: L’I.C. “Rallo” di Favignana, l’I.C. “Borsellino Ajello” di Mazara del Vallo, la Scuola Media “Mazzini” di Marsala, l’I.C. “Pirandello S.Giovanni Bosco” di Campobello di Mazara, il. C.D. “Marconi” di Trapani e l’I.C. “Alighieri” di Valderice”.

Le scuole del Secondo Ciclo ad accedere alla finale sono: l’I.T.E.T. “Garibaldi” di Marsala, l’I.S. “Sciascia Bufalino” di Erice, l’I.T.E.T. “Caruso” di Alcamo, l’I.S. “D’Altavilla” di Mazara del Vallo, l’I.S. “Salvo” di Trapani, l’I.P.S.E.O.A. “Florio” di Erice.