“Da mesi raccolgo le preoccupazioni degli abitanti di Favignana sulla assoluta necessità di un Presidio permanente dei Vigili del Fuoco sull’isola.

Solo negli ultimi mesi si sono verificati due incendi gravi, è andata distrutta un attività commerciale e una persona ha perso la vita. Tragedie che si potevano e dovevano evitare.

La sicurezza dei cittadini è una priorità e per trovare una immediata soluzione al problema, questa mattina ho presentato un’interrogazione al Ministero dell’Interno e chiesto un incontro alla Prefetta Laura Lega, Capo Dipartimento Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’interno, per garantire a Favignana un presidio permanente dei Vigili del Fuoco” lo dichiara in una alla stampa l’On. Carmelo Miceli, deputato siciliano del Partito Democratico, componente delle Commissioni Giustizia e Antimafia.

: Miceli ( PD) INTERROGAZIONE EMERGENZA INCENDI FAVIGNANA

