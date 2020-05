GRAZIE CICCIO

Dal sen. Vincenzo Garraffa, ex presidente della Pallacanestro Trapani, uno dei principali sostenitori di Francesco Mannella, leggenda del basket, riceviamo e pubblichiamo

Francesco “Ciccio” Mannella, toscano di San Giovanni Valdarno di nascita, siciliano di Trapani e Paceco d’adozione ha vinto – una dopo l’altra – le sfide che l’ha opposto alle Leggende del basket della Serie A ed ha meritatamente conquistato il titolo di LEGGENDA DEL BASKET.

Con Francesco Mannella entrano nella leggenda del basket italiano la scuola cestistica e scuola di vita, di San Giovanni Valdarno, una società sportiva, la Pallacanestro Trapani,che in dieci anni, vittoria dopo vittoria, promozione dopo promozione, dalla Serie C2 approdò nel 1990 nell’Olimpo del Basket Italiano della Serie A1, società che costruì nel 1987, in poco più di un anno, anche il primo palazzetto dello sport omologato in Sicilia per le gare del massimo campionato di basket e per le competizioni internazionali, il mitico “Palagranata”.

Con Francesco Mannella entrano nella leggenda del basket italiano una squadra di magnifici atleti, un gruppo di uomini veri che in quegli anni ha creduto in un sogno, che ha lavorato, sudato ed affrontato quotidianamente qualsivolgia sacrificio perché quel sogno diventasse realtà, spesso superando in piena sinergia con la società difficoltà di ogni genere, che ha affrontato, piccoli Davide, i golia del basket italiano “col cuore in mano e col coltello fra i denti”, una squadra che, vestendo la maglia granata, ha sentito la gioia e l’orgoglio di appartenere ad una società, ad una città, ad un territorio, una vera famiglia, un gruppo che ha cementato il più nobile dei sentimenti, l’amicizia, sui valori etici e spirituali dello sport, un’amicizia vera che, a distanza di trent’anni, è sempre viva, immutata ed immutabile.

Con Francesco Mannella entrano nella leggenda del basket italiano tutti coloro che hanno contribuito ai successi della Pallacanestro Trapani, dai custodi degli impianti sportivi ai collaboratori della società, dai tecnici, ai dirigenti che hanno avuto la fortuna, il privilegio e l’onore servire Trapani e la Sicilia, “L’altra Sicilia”, quella Sicilia da conoscere, da apprezzare ed infine da amare scrivendo, ciascuno nel proprio ruolo, una meravigliosa pagina di storia sportiva, forse la più bella pagina della storia sportiva della nostra piccola splendida Trapani.

A nome di tutti :GRAZIE CICCIO