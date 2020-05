Trapani, Autobus contro un motorino: incidente in via XXX Gennaio

Un incidente tra un motorino e un autobus di linea si è verificato attorno alle 21.30 di oggi in via XXX Gennaio a Trapani.



Ad avere la peggio è stato il 20enne che viaggiava in sella ad uno scooter di piccola cilindrata. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane che procedeva da via Bastioni verso via Mercè sia stato investito dall’autobus che procedeva in via XXX Gennaio. Grande spavento tra i passanti e i familiari del giovane che sono subito accorsi sul luogo dell’incidente ma per fortuna le condizioni del giovane non erano gravi.

Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale la quale si occuperà dei rilievi