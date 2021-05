Sabato 29 Maggio 2021 ore 11.00 si terrà presso la ex Chiesa San Mattia ai Crocifieri, a Palermo, in base alle normative anti Covid-19, la conferenza stampa di presentazione alla stampa dell’Ente Pro Loco Sicilia ETS. A seguire, insieme alle Pro Loco aderenti, si svolgerà la prima Assemblea Generale che determinerà l’organizzazione operativa iniziale delle Pro Loco sul territorio Regionale. Si ringrazia il Comune di Palermo per l’ospitalità.

