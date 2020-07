Il castello di Punta Troia chuso, CSRT “Marettimo” chiede riapertura

Riceviamo e pubblichiamo



Da 32 anni l’Associazione CSRT “Marettimo” si batte per sollecitare le istituzione per la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’Isola di Marettimo. Il Castello di Punta Troia da sempre è stato oggetto di nostro interesse. Non solo per averlo scelto nel logo dell’ Associazione, ma anche perché in concreto in questi anni siamo riusciti, attraverso innumerevoli iniziative e segnalazioni, a contribuire al suo recupero e finalmente farlo diventare da qualche anno un bene storico-monumentale visitato da cittadini e villeggianti.



Oggi, 27 Luglio 2020, non si comprende come mai un bene così importante per Marettimo e per tutto l’arcipelago delle Egadi rimanga ancora chiuso alle visite. Leggevamo in diversi comunicati stampa che avrebbe dovuto aprire i battenti , se pur con notevole ritardo , insieme all’ ex stabilimento Florio di Favignana che invece, da qualche giorno, è fruibile e già conta numerosi visitatori. Come mai il castello di Marettimo No?

Per tanto sollecitiamo la Cooperativa che ha avuto l’affidamento gestionale e l’Area Marina Protetta – Isole Egadi, che ha al castello l’osservatorio “Foca Monaca”, a provvedere con urgenza alla riapertura dell’antico maniero simbolo della nostra isola.